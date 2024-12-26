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Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити
Sofascore и WhoScored определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" сыграл против "Эвертона".
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 6.4 и 6.0 соответственно.
Виталий отдал 24/28 (86%) точных передач, имел успех в двух удачных обведенных из семи и сделал 43 касания к мячу.
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