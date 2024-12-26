  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити

Англия

Sofascore и WhoScored определились с оценками

Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" сыграл против "Эвертона".

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл до финального свистка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 6.4 и 6.0 соответственно.

Виталий отдал 24/28 (86%) точных передач, имел успех в двух удачных обведенных из семи и сделал 43 касания к мячу.

Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити - изображение 1Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Клуб Миколенко впервые за три матча пропустил гол
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 1:1. Ничейные короли Англии
yellow-arrow
Соседи по турнирной таблице. Сандерленд Русина едет к Блэкберну. Попал ли украинец в стартовый состав?
Манчестер Сити Виталий Миколенко WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости