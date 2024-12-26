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Клуб Миколенко впервые за три матча пропустил гол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Миколенко впервые за три матча пропустил гол.
В матче против "Манчестер Сити", "Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, пропустил на 14-й минуте.
Таким образом, прервалась серия без пропущенных голов в трёх матчах: против "Вулверхэмптона" (4:0), "Арсенала" (0:0) и "Челси" (0:0).
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Ливерпульская команда ещё могла проиграть в Манчестере, но вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд "вытащил" пенальти Эрлинга Холланда, который "привёз" Виталий Миколенко.
Матч "Манчестер Сити" - "Эвертон" закончился со счётом 1:1. На гол Бернарду Силвы на 14-й минуте ответил Ндиайе на 36-й минуте.
Сейчас "Эвертон" занимает 15 место с 17-ю очками и игрой в запасе, "Манчестер Сити" - шестые с 28-ю очками.
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