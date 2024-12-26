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Защитник Манчестер Сити считает, что его команда заслужила на победу в матче против Эвертона
Однако футболист отметил, что команда уже не думает о чемпионстве
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи прокомментировал результат матча с "Эвертоном" (1:1).
"Я думаю, что в этом матче мы играли намного лучше, чем соперник, мы создали много моментов. В этой игре мы могли забить 3-4 гола, но мы не воспользовались своими шансами. К сожалению, мы смогли забить только один гол и пропустили один, практически из ничего. Мы теряли мяч, эти ошибки стоили нам победы, но это футбол".
"Сезон для нас еще не завершен, но мы сейчас не думаем о чемпионстве. Мы должны сосредоточиться на следующем матче", — добавил Аканджи.
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Сейчас "Манчестер Сити" занимает седьмое место в АПЛ, набрав 28 очков после 18-ти сыгранных туров.
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