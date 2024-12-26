Защитник Манчестер Сити считает, что его команда заслужила на победу в матче против Эвертона

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи прокомментировал результат матча с "Эвертоном" (1:1).

"Я думаю, что в этом матче мы играли намного лучше, чем соперник, мы создали много моментов. В этой игре мы могли забить 3-4 гола, но мы не воспользовались своими шансами. К сожалению, мы смогли забить только один гол и пропустили один, практически из ничего. Мы теряли мяч, эти ошибки стоили нам победы, но это футбол".

"Сезон для нас еще не завершен, но мы сейчас не думаем о чемпионстве. Мы должны сосредоточиться на следующем матче", — добавил Аканджи.