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Даже игроки задавались вопросом. Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли Манчестер Сити зимние трансферы

Англия

Сложная ситуация в команде

Даже игроки задавались вопросом. Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли Манчестер Сити зимние трансферы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли "Манчестер Сити" зимние трансферы.

Испанский тренер "Манчестер Сити" сказал, что если клуб сможет купить или взять в аренду, то добавят игроков.

"Если сможем, нам придется добавлять игроков в январе... определенно! Особенно нам пришлось нелегко в обороне, в центре поля.

Я думаю, даже игроки задавались вопросом… мы собираемся добавить игроков?! Пожалуйста!", - сказал Гвардиола Prime Video

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Сейчас "Манчестер Сити" не может выиграть в 4-х матчах Премьер-Лиги подряд: 2 ничьи и 2 поражения. "Горожане" занимают 6-ю строчку в таблице Английской Премьер-Лиги.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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