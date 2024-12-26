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Даже игроки задавались вопросом. Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли Манчестер Сити зимние трансферы
Сложная ситуация в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли "Манчестер Сити" зимние трансферы.
Испанский тренер "Манчестер Сити" сказал, что если клуб сможет купить или взять в аренду, то добавят игроков.
"Если сможем, нам придется добавлять игроков в январе... определенно! Особенно нам пришлось нелегко в обороне, в центре поля.
Я думаю, даже игроки задавались вопросом… мы собираемся добавить игроков?! Пожалуйста!", - сказал Гвардиола Prime Video
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Сейчас "Манчестер Сити" не может выиграть в 4-х матчах Премьер-Лиги подряд: 2 ничьи и 2 поражения. "Горожане" занимают 6-ю строчку в таблице Английской Премьер-Лиги.
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