Даже игроки задавались вопросом. Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли Манчестер Сити зимние трансферы

Пеп Гвардиола рассказал, сделает ли "Манчестер Сити" зимние трансферы.

Испанский тренер "Манчестер Сити" сказал, что если клуб сможет купить или взять в аренду, то добавят игроков.

"Если сможем, нам придется добавлять игроков в январе... определенно! Особенно нам пришлось нелегко в обороне, в центре поля. Я думаю, даже игроки задавались вопросом… мы собираемся добавить игроков?! Пожалуйста!", - сказал Гвардиола Prime Video

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Сейчас "Манчестер Сити" не может выиграть в 4-х матчах Премьер-Лиги подряд: 2 ничьи и 2 поражения. "Горожане" занимают 6-ю строчку в таблице Английской Премьер-Лиги.