Челси перед матчем с Фулхэмом повесил футболку тренера вратарей в раздевалке. Известно, для чего

"Челси" перед матчем с "Фулхэмом" повесил футболку тренера вратарей в раздевалке.

Тренер вратарей Иларио сегодня в последний раз побудет на "Стэмфорд Бридж" на своей должности. С 1 января он присоединится к тренерскому штабу нового тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

Лондонский клуб поблагодарил Иларио и повесил его футболку в раздевалке.

