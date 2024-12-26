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Гвардиола объяснил выбор стартового состава на матч против Эвертона
Тренер доволен тем, как действовали его подопечные в этой игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на вопрос о выборе стартового состава своей команды.
"Кайл Уокер заболел, у него грипп. Джек Грилиш вчера тренировался вместе с командой, но почувствовал что-то, у него мышечное повреждение. Эдерсон также чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому в воротах играл Штефан Ортега. Мне понравилось, как играл Натан Аке, он прилагает невероятные усилия".
"Я благодарен своим игрокам, которые выкладываются в каждом матче на полную, но, если они чувствуют усталость, они должны об этом сообщить. Нам предстоит игра через три дня, поэтому должны быть готовыми", — добавил Гвардиола.
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Заметим, что "Манчестер Сити" на данный момент является второй худшей командой в топ-5 европейских чемпионатах по количеству пропущенных голов с начала ноября. Команда Гвардиолы одержала лишь одну победу в последних 13 матчах.
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