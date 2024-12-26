Гвардиола объяснил выбор стартового состава на матч против Эвертона

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на вопрос о выборе стартового состава своей команды.

"Кайл Уокер заболел, у него грипп. Джек Грилиш вчера тренировался вместе с командой, но почувствовал что-то, у него мышечное повреждение. Эдерсон также чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому в воротах играл Штефан Ортега. Мне понравилось, как играл Натан Аке, он прилагает невероятные усилия".

"Я благодарен своим игрокам, которые выкладываются в каждом матче на полную, но, если они чувствуют усталость, они должны об этом сообщить. Нам предстоит игра через три дня, поэтому должны быть готовыми", — добавил Гвардиола.