АПЛ. Борнмут не одолел Пэлас, Ньюкасл разбил Виллу, Вест Хэм вывез три очка с Сент-Мэрис

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

"Борнмут" – "Кристал Пэлас" 0:0

"Борнмут": Аррисабалага – Эронз (Адамс, 62), Забарный, Хейсен, Керкез – Кристи, Кук – Семеньо, Клюйверт (Биллинг, 72), Уаттара (Брукс, 85) – Унал (Эванилсон, 62)

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Чалоба, Лакруа, Гэи – Мехия, Хьюз (Дукуре, 53), Лерма, Митчелл – Сарр, Эзе (Девенни, 88) – Матета (Камада, 82)

Предупреждения: Хейсен (69) – Эзе (7), Гэи (60)

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ньюкасл" – "Астон Вилла" 3:0

Голы: Гордон (2), Исак (59), Жоэлинтон (90+2)

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер (Таргетт, 79), Шер, Берн, Холл – Гимараэш (Майли, 90+3), Тонали, Жоэлинтон – Мерфи (Барнс, 79), Исак (Осула, 90+3), Гордон (Уиллок, 79)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Неделькович, 69), Конса, Торрес, Динь – Камара (Баркли, 69), Онана – Макгинн (Буэндия, 80), Тилеманс (Уоткинс, 46), Роджерс (Бэйли, 69) – Дуран

Предупреждения: Триппьер (23), Жоэлинтон (45) – Кэш (14)

Удаление: Дуран (32)

FOUR WINS IN A ROW! ???? pic.twitter.com/RdkSIJIC7R

Стадион: "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 0:1

Гол: Боуэн (59)

"Саутгемптон": Рамздейл – Харвуд-Беллис, Беднарек, Вуд – Юкинари (Бри, 61), Даунс (Арибо, 61), Угочукву (Лаллана, 87), Уокер-Питерс (Меннинг, 86) – Фернандеш (Диблинг, 73) – Армстронг (Сулемана, 73), Онуачу

"Вест Хэм": Фабианский (Ареоля, 36) – Ван-Биссака, Мавропанос, Килман (Тодибо, 19), Эмерсон (Цоуфал, 88) – Родригес – Боуэн, Соучек, Солер (Альварес, 46), Кудус – Фюллькруг

Предупреждения: Вуд (29) – Родригес (53), Соучек (56)

The three points are coming back to east London ⚒️ pic.twitter.com/LM8ribCXBU