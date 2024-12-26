Дайч: В целом я доволен игрой Эвертона против Манчестер Сити

Наставник "Эвертона" Шон Дайч поделился своими впечатлениями от матча своей команды против "Манчестер Сити" (1:1).

"Я волновался, когда ехал сюда сегодня, потому что все может изменится, в какой-то момент они причинят кому-то боль.

Большая энергия игроков. Мы отбили пенальти, и Пикфорд и команда аналитиков заслуживают похвалы. Джордан сегодня принял много правильных решений. В Премьер-лиге не бывает легких матчей, и вы должны быть преданы делу во всех предстоящих играх.

В целом я доволен игрой и добытым очком", - сказал Дайч.