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Дайч: В целом я доволен игрой Эвертона против Манчестер Сити
Специалист высказался о ничьей против Ман Сити
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Эвертона" Шон Дайч поделился своими впечатлениями от матча своей команды против "Манчестер Сити" (1:1).
"Я волновался, когда ехал сюда сегодня, потому что все может изменится, в какой-то момент они причинят кому-то боль.
Большая энергия игроков. Мы отбили пенальти, и Пикфорд и команда аналитиков заслуживают похвалы. Джордан сегодня принял много правильных решений. В Премьер-лиге не бывает легких матчей, и вы должны быть преданы делу во всех предстоящих играх.
В целом я доволен игрой и добытым очком", - сказал Дайч.
Добавим, что ближайший матч "Эвертона" состоится 29 декабря. Команда сыграет против "Фореста".
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