В Ливерпуле отменили матч в низшей лиге из-за погодных условий. Поединок Премьер-Лиги под вопросом. Фото и видео

В Ливерпуле отменили матч в низшей лиге из-за погодных условий и теперь поединок Премьер-Лиги под вопросом.

Матч второй лиги Англии между "Транмир Роверс" и "Аккрингтоном" перенесли из-за тумана. Не видно поля. Клуб выпустил заявление

"Мы можем подтвердить, что судья матча принял решение о переносе сегодняшней игры из-за тумана. Билеты по-прежнему будут действительны для перенесённого матча, который будет проведён в надлежащее время. Благодарим вас за терпение в этом вопросе и приносим извинения за доставленные неудобства", - написал клуб.

☁️ We will not be opening the turnstiles until there is another check at 2pm, after which we will be able to give an update on whether today’s game can go ahead.#TRFC #SWA pic.twitter.com/A6w07ITXQg — Tranmere Rovers FC (@TranmereRovers) December 26, 2024

Теперь под вопросом матч между "Ливерпулем" и "Лестером". На "Энфилде" также туман, но по сообщению Дэвида Оккопа не очень сильный.

The fog in Anfield is not too severe at the moment. Hopefully it goes ahead. Pitch inspection at 4pm. pic.twitter.com/mqF7qI7kYQ — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 26, 2024

Кадры с X показывают иную ситуацию

Anfield at the moment.



I don’t think we’ll see it postponed if it stays like that. If it gets worse? Maybe. #lfc



pic.twitter.com/U74H8vr75M https://t.co/unnXy8IVjH — The Kop Watch (@TheKopWatch) December 26, 2024

Напомним, что у "Ливерпуля" уже есть перенесённый матч против "Эвертона" из-за шторма.

Матч между "Ливерпулем" и "Лестером" запланирован на 26 декабря на 22:00 по киевскому времени.