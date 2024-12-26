Вот это встреча! Легенды английского футбола сошлись друг с другом в матче Чемпионшипа

В матче 23-го тура английского Чемпионшипа между собой играют "Ковентри" и "Плимут", которые возглавляют Фрэнк Лампард и Уэйн Руни соответственно. Это их первая встреча в качестве менеджеров клубов.

Перед игрой оба наставника приятно пообщались, улыбаясь в подтрибунном помещении.

Frank Lampard and Wayne Rooney laughing in the tunnel ahead of Coventry taking on Plymouth in the Championship ???? pic.twitter.com/zIdvCYzIDL — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 26, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последний раз 46-летний Лампард и 39-летний Руни выходили на футбольное поле в матче против друг друга почти десять лет назад, в конце сезона 2014/15.

На данный момент "Ковентри" в домашнем матче выигрывает у "Плимута" со счетом 4:0 после первого тайма.