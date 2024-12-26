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Вот это встреча! Легенды английского футбола сошлись друг с другом в матче Чемпионшипа

Англия

Бывшие игроки сейчас возглавляют клубы

Вот это встреча! Легенды английского футбола сошлись друг с другом в матче Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 23-го тура английского Чемпионшипа между собой играют "Ковентри" и "Плимут", которые возглавляют Фрэнк Лампард и Уэйн Руни соответственно. Это их первая встреча в качестве менеджеров клубов.

Перед игрой оба наставника приятно пообщались, улыбаясь в подтрибунном помещении.

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Последний раз 46-летний Лампард и 39-летний Руни выходили на футбольное поле в матче против друг друга почти десять лет назад, в конце сезона 2014/15.

На данный момент "Ковентри" в домашнем матче выигрывает у "Плимута" со счетом 4:0 после первого тайма.

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Уэйн Руни Чемпионшип Ковентри Сити Фрэнк Лампард Плимут Аргайл
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Опубликовал: Андрей Журба
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