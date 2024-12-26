АПЛ. Челси – Фулхэм 1:2. Фантастический камбэк от команды Марку Силвы

После того, как на прошлой неделе подопечные Энцо Марески не смогли пробить Джордана Пикфорда и потеряли очки в игре с "Эвертоном", им необходимо было возвращаться на победный путь в домашнем матче против "Фулхэма". А как иначе, если ожидания от этой команды теперь очень высокие, этим ожиданиям нужно хотя бы частично соответствовать.

Вот только соперником выступает "Фулхэм", который умеет создавать проблемы топовым клубам и за последний месяц они это неоднократно доказывали. Марку Силва вообще сегодня решил выходить очень оборонительным составом и играл в 3 центральных защитника, из фланговых защитников впереди мы видели в основном только Робинсона. У "Челси" также были кадровые проблемы, однако мы их описывали накануне. К этим проблемам добавилось только отсутствие Нони Мадуэке даже в заявке на матч.

Что по игре? Вялой она была в первом тайме. Очень медленно команды действовали, особенно это касается "Челси". Они как будто не спешили всеми силами открывать счет и играли с осторожностью, без привычного драйва. На это "дачники" иногда отвечали своими контратаками, но не очень эффективно.

И с такой медленной игрой на 16-й минуте вдруг включилась гениальность Коула Палмера. Он просто получил мяч, прошел двух соперников и неожиданно для Лено пробил низом. Такого никто не ожидал, поэтому круглый залетел в сетку ворот. Очень элегантный гол от Палмера.

Однако развить этот успех у них не получилось. Далее мы увидели неплохой проход от Бесси, которого такого не ожидали защитники соперника, но его удар потянул Роберт Санчес. Во второй половине "синие" полетели атаковать активнее. Кажется, Мареска нашел необходимые инструкции для подобной игры и это позволило им по-настоящему завладеть инициативой в начале второй половины встречи. Там был в очень опасный удар от Энцо Фернандеса, который потащил Лено, а еще был гол Колвилла головой, но из офсайда.

На такое активное начало со стороны хозяев неплохо ответили и "дачники". Они хотели воплотить в жизнь неписаное правило о не забиваешь ты - забивают тебе. Массированные атаки с очень активным прессингом от подопечных Марку Силвы были классными, обычно за действиями оппонентов защитники "Челси" не успевали. Однако в последний момент получалось либо блокировать удары, либо сами удары были неточными. В одном моменте, который создали Антони Робинсону, гости должны были забивать, но неудачный прием от защитника дал время Санчесу, чтобы сблизиться и накрыть удар.

Воплотить свое преимущество во втором тайме в гол удалось только во втором тайме Побежал вперед Бесси и подал в штрафную, откуда последовала скидка от Кастаня и никем не прикрытый на дальней штанге Гарри Уилсон легко переправил круглого в сетку ворот. Заслуженный гол от гостей, они своими стараниями во второй половине встречи полностью наиграли. Команда Марески показала неплохой старт второго тайма, однако затем просто исчезла с поля, ничего не показывали "синие" очень долгое время, за это и поплатились.

Более того, в концовке встречи, когда уже "синие" полетели забивать, они пропустили еще и классную контратаку. Тонкая передача между линиями на фланг, оттуда прострел от Лукича и точный удар от Родриго Муниза. И кто скажет, что это было случайностью?

Во втором матче подряд "Челси" трудно узнать, команда Марески медленная, уставшая. Команда Марески без динамики, у них явно начинаются проблемы. Что касается "Фулхэма", то это классический матч от "дачников", фоны фантастические и они умеют выигрывать любые матчи. Благодаря этой победе они выходят на 8-е место. "Челси" пока остается вторым, но завтра их оттуда может подвинуть "Арсенал".

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Челси" — "Фулхэм" 1:2

Голы: Палмер (16) — Уилсон (82), Муниз (90+5)

"Челси": Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 73)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси, Робинсон — Траоре (Уилсон, 68), Перейра (Кейрни, 74), Лукич, Ивоби (Сессеньон, 90+3) — Хименес (Муниз, 74)

Предупреждения: Нету (59) — Лукич (34), Андерсен (38), Робинсон (90+1), Муниз (90+6)