Палмер установил новый рекорд Челси

Звезда "Челси" Коул Палмер продолжает поражать своими результативными действиями. В матче против "Фулхэма" футболист отметился голом, который позволил ему установить новый клубный рекорд.

26-й гол Палмера в АПЛ за календарный 2024 год стал абсолютным рекордом "Челси". Коул превзошел достижение Джимми-Флойда Хассельбайнка, которое держалось с 2001 года.

Палмер в текущем сезоне забил 11 мячей и отдал 6 ассистов в 19 матчах.