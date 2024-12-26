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Палмер установил новый рекорд Челси
Коул превзошел достижение Джимми-Флойда Хассельбайнка
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Челси" Коул Палмер продолжает поражать своими результативными действиями. В матче против "Фулхэма" футболист отметился голом, который позволил ему установить новый клубный рекорд.
26-й гол Палмера в АПЛ за календарный 2024 год стал абсолютным рекордом "Челси". Коул превзошел достижение Джимми-Флойда Хассельбайнка, которое держалось с 2001 года.
Палмер в текущем сезоне забил 11 мячей и отдал 6 ассистов в 19 матчах.
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