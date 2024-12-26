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Голкипер Вест Хэма был вынужден покинуть поле на носилках из-за травмы головы

Англия

Желаем скорейшего выздоровления!

Голкипер Вест Хэма был вынужден покинуть поле на носилках из-за травмы головы

Фото - Twitter / X - x.com/WestHam_Central

Новина українською

В одном из матчей 18-го тура Английской Премьер-лиги произошел неприятный эпизод, в котором вратарь "Вест Хэма" получил повреждение головы.

На 29-й минуте матча между "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" голкипер лондонской команды Лукаш Фабиански во время углового столкнулся с защитником "святых" Нейтаном Вудом, который задел его локтем. Рефери впоследствии показал желтую карточку игроку за этот фол. Врачи сразу оказали необходимую помощь футболисту, а пауза в игре длилась семь минут.

На 36-й минуте вратарь "молотобойцев" был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Вместо него вышел Альфонс Ареола.

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Счет в матче до сих пор не открыт. За ходом событий в этой игре вы можете следить в матч-центре UA-Футбол>>>

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Источник:
https://x.com/WestHam_Central
Опубликовал: Андрей Журба
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