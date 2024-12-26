Голкипер Вест Хэма был вынужден покинуть поле на носилках из-за травмы головы

В одном из матчей 18-го тура Английской Премьер-лиги произошел неприятный эпизод, в котором вратарь "Вест Хэма" получил повреждение головы.

На 29-й минуте матча между "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" голкипер лондонской команды Лукаш Фабиански во время углового столкнулся с защитником "святых" Нейтаном Вудом, который задел его локтем. Рефери впоследствии показал желтую карточку игроку за этот фол. Врачи сразу оказали необходимую помощь футболисту, а пауза в игре длилась семь минут.

На 36-й минуте вратарь "молотобойцев" был вынужден покинуть футбольное поле на носилках. Вместо него вышел Альфонс Ареола.

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