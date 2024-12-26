Лучший нападающий Борнмута пропустит матч против Саутгемптона. Причина

Ключевой нападающий "Борнмута" пропустит матч против "Саутгемптона".

Джастин Клюйверт в матче против "Кристал Пэлас" получил жёлтую карточку на 4-й минуте. Она стала 5-й для нападающего, и он пропускает следующий матч Премьер-Лиги.

Кроме матча с "Кристал Пэлас", Клюйверт получал предупреждения в поединках против "Ноттингем Фореста" (на 89-й минуте), "Челси" (на 59-й минуте), "Ливерпуля" (на 18-й минуте) и "Астон Виллы" (на 10-й минуте). 8 матчей подряд нападающий заканчивал матч без предупреждений.

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В этом сезоне Джастин Клюйверт сыграл в 18-ти матчах Премьер-Лиги, в которых отметился шестью забитыми голами и двумя голевыми передачами.

29 декабря "Борнмут" сыграет против "Саутгемптона".