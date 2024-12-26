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Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в матче против Кристал Пэлас

Англия
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Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в матче против Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут", где выступает Илья Забарный, сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в рамках матча 18 тура Премьер-Лиги (0:0).

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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили Илью на 7.2 и 6.8 соответственно.

Наш соотечественник отдал 77% точных передач, выиграл два воздушных единоборства, сделал три ключевых паса и 79 касаний к мячу.

Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в матче против Кристал Пэлас - изображение 1Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в матче против Кристал Пэлас - изображение 2
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Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут WhoScored Илья Забарный SofaScore
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