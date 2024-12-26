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Звёздный игрок Реала приехал в Англию на игру Чемпионшипа. Фото

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Звёздный игрок Реала приехал в Англию на игру Чемпионшипа. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

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Звёздный игрок "Реала" приехал в Англию на игру Ченмпионшипа

По информации Sky Sports, полузащитник испанской команды Джуд Беллингем приехал на домашний стадион "Блэкберна" "Ивуд Парк" для просмотра игры против "Сандерленда".

В этой команде играет его младший брат Джоб Беллингем, который попал в стартовый состав на матч.

В "Сандерленде" Джоб Беллингем отыграл 20 матчей Чемпионшипа (включая сегодняшний). В них он отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. В последних двух матчах против "Суонси" и "Норвича" английский полузащитник совершал результативные действия.

В матче против "Норвича" забил гол, а против "Сандерленда" оформил гол + ассист.

Контракт 19-летнего полузащитника с "Сандерлендом" действителен до 2028 года.

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Сандерленд Джуд Беллингем Джоб Беллингем
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Источник:
Sky Sports Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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