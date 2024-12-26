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Звёздный игрок Реала приехал в Англию на игру Чемпионшипа. Фото
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Getty Images / Global Images Ukraine
Звёздный игрок "Реала" приехал в Англию на игру Ченмпионшипа
По информации Sky Sports, полузащитник испанской команды Джуд Беллингем приехал на домашний стадион "Блэкберна" "Ивуд Парк" для просмотра игры против "Сандерленда".
В этой команде играет его младший брат Джоб Беллингем, который попал в стартовый состав на матч.
Jude Bellingham in attendance at Ewood Park to watch his brother Jobe in action for Sunderland against Blackburn Rovers ???? pic.twitter.com/guPPYlOgRu— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 26, 2024
В "Сандерленде" Джоб Беллингем отыграл 20 матчей Чемпионшипа (включая сегодняшний). В них он отметился 4 голами и 3 голевыми передачами. В последних двух матчах против "Суонси" и "Норвича" английский полузащитник совершал результативные действия.
В матче против "Норвича" забил гол, а против "Сандерленда" оформил гол + ассист.
Контракт 19-летнего полузащитника с "Сандерлендом" действителен до 2028 года.
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