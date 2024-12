Звёздный игрок Реала приехал в Англию на игру Чемпионшипа. Фото

Звёздный игрок "Реала" приехал в Англию на игру Ченмпионшипа

По информации Sky Sports, полузащитник испанской команды Джуд Беллингем приехал на домашний стадион "Блэкберна" "Ивуд Парк" для просмотра игры против "Сандерленда".

В этой команде играет его младший брат Джоб Беллингем, который попал в стартовый состав на матч.

Jude Bellingham in attendance at Ewood Park to watch his brother Jobe in action for Sunderland against Blackburn Rovers ???? pic.twitter.com/guPPYlOgRu