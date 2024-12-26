АПЛ. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0. Очередная осечка шпор возвращает лесников на третье место

Английская Премьер-лига, 18 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Робингудство "Тоттенхэма" продолжается? Скорее нет. На этот раз команда Постекоглу проиграла поединок прямому конкуренту за место на вершине турнирной таблицы. Даже более уместно будет заметить, что "лесники" этот матч именно выиграли. А параллельно с тем, что "Челси" за последние два тура потерял пять очков… Так, в зоне Лиги чемпионов борьба еще больше обостряется.

Грубая игра была на старте матча от обеих команд. И довольно тягучая. Первыми размотали эту трясину хозяева благодаря резкой контратаке, однако Хадсон-Одой не попал в створ на 11 минуте. В середине тайма команды обменялись полумоментами, а вот после них был открыт счет в матче.

На 28 минуте отличился Энтони Эланга. И снова сыграла контратака "Ноттингем Форест". Гиббс-Уайт великолепным проникающим пасом вывел партнера один на один с голкипером. Эланга моментом воспользовался, пробив мимо Форстера. Три гола в текущем розыгрыше АПЛ забил Энтони – все в последних трех матчах

Еще два случая имели гости к перерыву. Сначала Селс спас после удара Джонсона, а затем довольно красивый выстрел Сона из стандарта пролетел мимо ворот.

Во втором тайме Селс снова выиграл дуэль у Джонсона, но это все, что создали "шпоры". Наооборот, несколько вариантов у “лесников” было отличиться. В одном из них Форстер потерял ворота, но все же спас после удара игрока “Ноттингема”. А к концу встречи еще и "Тоттенхэм" остался в меньшинстве.

Into the final ten minutes. ⌛️ pic.twitter.com/8znhCO5Rtp — Nottingham Forest (@NFFC) December 26, 2024

Контратаки хозяев сегодня были поразительными: лондонцы если не гол пропустили, то вторую желтую заработали. А "Тоттенхэму" позиционные наступления не удавались. Владение мячом к реальным обострениям практически не приводило.

"Ноттингем" победил в четвертом матче подряд. Сейчас команда идет на третьем месте, уступая второму “Челси” одним очком и опережая четвертый “Арсенал” на тот же один зачетный пункт. Однако у "канониров" еще есть игра в запасе. А "Тоттенхэм" продолжает находиться во второй половине турнирной таблицы, занимая 11 место.

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Эланга 28

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс – Йейтс, Андерсон (Уорд-Праус 82) – Эланга (Морату 74), Гиббс-Уайт (Жота Силва 82), Хадсон-Одой (Соса 87) – Вуд (Авонии 87)

"Тоттенхэм": Форстер – Спенс, Дрегушин (Биссума 87), Грэй, Удоги (Порро 81) – Бентанкур (Бергвалль 64), Сарр (Мэддисон 64) – Джонсон, Кулусевский, Сон (Вернер 81) – Соланке

Предупреждения: Йейтс 10, Андерсон 45, Мурилло 65 – Дрегушин 49, Спенс 75, 90+4, Мэддисон 77

Удаление: Спенс 90+4 (вторая желтая)