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Лишь у двух футболистов больше. Звёздный полузащитник Челси поучаствовал в 52-х голах в своих первых 50-ти играх Премьер-Лиги в стартовом составе
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Getty Images / Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник Челси поучаствовал в 52-х голах в своих первых 50-ти играх Премьер-Лиги в стартовом составе.
Коул Палмер забил 34 гола и отдал 18 голевых передач за "Челси", в 50-ти матчах Премьер-Лиги, когда выходил с первых минут.
Больше участвовали в голах своей команды Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 64 голевых действия) и Энди Коул (57 голевых действий) в своих первых 50-ти матчах.
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В матче против "Фулхэма" (1:2) Коул Палмер отметился голом на 16-й минуте после передачи Леви Колвилла.
Коул Палмер присоединился к "Челси" в сентябре 2023 года за 47 млн евро.
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