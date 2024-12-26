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Тренер Эвертона высказался о январской трансферной политике клуба
Это был сложный процесс с того времени, как я работаю в команде (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал трансферную компанию команды в январское окно.
"У нас все еще действуют правила прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), нет никаких проблем с этим, но у нас все еще есть правила и регуляции. Это был сложный процесс с тех пор, как я работаю в клубе, мы продаем больше, чем покупаем. Это был непростой вызов", - сказал Шон.
Напомним, что сейчас "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Дайча имеют 17 очков по итогам 17-ти матчей.
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