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Тренер Эвертона высказался о январской трансферной политике клуба

Англия

Это был сложный процесс с того времени, как я работаю в команде (с)

Тренер Эвертона высказался о январской трансферной политике клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал трансферную компанию команды в январское окно.

"У нас все еще действуют правила прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), нет никаких проблем с этим, но у нас все еще есть правила и регуляции. Это был сложный процесс с тех пор, как я работаю в клубе, мы продаем больше, чем покупаем. Это был непростой вызов", - сказал Шон.

Напомним, что сейчас "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Дайча имеют 17 очков по итогам 17-ти матчей.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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