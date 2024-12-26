Тренер Эвертона высказался о январской трансферной политике клуба

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал трансферную компанию команды в январское окно.

"У нас все еще действуют правила прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), нет никаких проблем с этим, но у нас все еще есть правила и регуляции. Это был сложный процесс с тех пор, как я работаю в клубе, мы продаем больше, чем покупаем. Это был непростой вызов", - сказал Шон.