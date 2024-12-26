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Тренер Челси после дерби с Фулхэмом: Из этого матча мы можем многому научиться

Англия
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Тренер дал комментарий

Тренер Челси после дерби с Фулхэмом: Из этого матча мы можем многому научиться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подытожил матч против "Фулхэма".

По его словам, "Челси" должны были контролировать второй тайм намного лучше.

"За первые 10-15 минут второго тайма мы пропустили слишком много атак в переходных фазах. Мы должны были контролировать второй тайм намного лучше. Очень обидно пропускать голы на последних минутах

Мы можем лучше управлять игрой. Мы позволили сопернику слишком много. "Фулхэм" прекрасно пользовался нашими слабостями в переходных фазах. Из этого матча мы можем многому научиться", - сказал Мареска.

Тренер сказал, что нужно хорошо восстановиться и вернуться на поле сильнее.

"Дело не в том, сколько своих моментов мы не использовали. Это просто тот матч, который мы проиграли. Нам надо хорошо восстановиться и вернуться на поле сильнее через три дня", - заявил Мареска.

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"Челси" проиграли матч с "Фулхэмом" со счетом 1:2. Сейчас "Челси" занимают второе место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, имея 35 баллов. "Фулхэм" - восьмой с 28-ю баллами.

Следующий матч "Челси" сыграет против "Ипсвича" 30 декабря.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?
Опубликовал: Владислав Прийменко
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