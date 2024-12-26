Брайтон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После очень удачного старта сезона с новым наставником "Брайтон" просел по результатам поближе к новому году. В последних 5 матчах "чайки" трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

Приезд Брентфорда не обещает гарантированных трех очков или легкой прогулки. Поэтому придется изрядно поработать, чтобы снова почувствовать вкус побед.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.68 4.35 4.70 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.