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Брайтон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Фабиан Хюрцелер без побед уже 5 матчей подряд

Брайтон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После очень удачного старта сезона с новым наставником "Брайтон" просел по результатам поближе к новому году. В последних 5 матчах "чайки" трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

Приезд Брентфорда не обещает гарантированных трех очков или легкой прогулки. Поэтому придется изрядно поработать, чтобы снова почувствовать вкус побед.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Брайтон" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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