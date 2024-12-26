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Брайтон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Фабиан Хюрцелер без побед уже 5 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
После очень удачного старта сезона с новым наставником "Брайтон" просел по результатам поближе к новому году. В последних 5 матчах "чайки" трижды сыграли вничью и дважды проиграли.
Приезд Брентфорда не обещает гарантированных трех очков или легкой прогулки. Поэтому придется изрядно поработать, чтобы снова почувствовать вкус побед.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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