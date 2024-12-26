АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 2:0. Красная карточка и "сухой лист" сделали результат

АПЛ. 18 тур

26.12.2024. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед“ 2:0

"Вулверхэмптон": Са - Догерти, Буэно, Тоти, Семеду (Бельгард 90+3), Андре, Гомеш (Дойл 73), Аит-Нури (Гомеш 86), Гуэдеш (Хван Хи Чхан 74), Кунья, Ларсен (Доусон 90+2)

"Манчестер Юнайтед": Онана - Йоро (Антони 63), Магуайр, Мартинес, Мазрави, Угарте (Эриксен 63), Мейну (Каземиро 63), Далот, Диалло (Гарначо 79), Фернандеш, Гейлунн (Зиркзе 79)

Предупреждения: Гомеш 33, Догерти 90 - Йоро 4, Фернандеш 18, 47, Угарте 54

Удаление: Фернандеш 47

Голы: Кунья 58, Хван Хи Чхан 90+9

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Положение "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" не может удовлетворять болельщиков этих клубов. Текущий сезон складывается для обоих крайне неудачно. "Волки" плавают в зоне вылета, а "красные дьяволы“ все никак не могут стать дьяволами - они барахтаются в нижней части таблицы. Неудивительно, что и те, и те уже успели в этом сезоне сменить тренеров.

Можно сказать уверенно, что обе команды рассматривали очную встречу как хорошую возможность добыть важные 3 очка. Хотя, с другой стороны, их нестабильность гарантировала, что возможен любой результат.

В первом тайме мы увидели динамичный, но в то же время прагматичный футбол. Команды вроде и проявляли активность, пытались проявлять инициативу, однако с опасными моментами было трудно. Первый возник аж на 20-й минуте. Замечательный подготовленный дальний удар Далота парировал Са.

Хозяева ответили быстро. Ларсен выиграл верховую борьбу у Магуайра, поэтому сумел хорошо пробить головой. Онана в прыжке справился с этой угрозой.

Было заметно, что "Вулвз" стремится изменить свое местонахождение в турнирной таблице. Зона вылета - это не их история. Команда пыталась выбегать в быстрые атаки, с минимизацией передач. Преимущественно ориентировалась на дальние выстрелы, или навесы с флангов.

На 39-й минуте на бешеный удар чуть ли не с центра поля решился Семеду. И не зря! Мяч имел хорошую траекторию, хотя и не залетел в ворота. Но момент принес угловой.

Все самое интересное команды оставили на второй тайм. Причем "жара" началась сразу после свистка. На 47-й минуте Фернандеш в простой ситуации схватил вторую желтую карточку. Капитан "Манчестер Юнайтед" из-за своих опрометчивых действий серьезно подставил команду. И так было нелегко, так еще и играть в меньшинстве.

Через 10 минут "волки" добились своего. Нельзя сказать, что они использовали численное большинство, ведь гол был забит со стандарта. Матеус Кунья сумел прямым ударом с углового переправить мяч в ворота - стадион неистовствует! Хотя не стоит отбрасывать тот факт, что голкиперу Онана довольно серьезно мешали 2 игрока соперника, окружив его с обеих сторон. Однако арбитры решили, что правила не нарушены.

"Вулверхэмптон" взял матч под свой контроль. После удаления гости сели в оборону. Во втором тайме вообще исчезли любые намеки на то, что коллектив Аморима может отличиться в воротах Са.

Замены немного улучшили положение "Манчестер Юнайтед". Вышли Эриксен, Каземиро, Антони, Зиркзе и Гарначо. Команда заметно освежилась, начала хотя бы стараться изменить счет.

Жирную точку во встрече поставили Кунья и Хи Чхан Хван. На последних секундах они выбежали один на один с голкипером, не оставив тому шансов на спасение. Представитель Южной Кореи забил уже почти в пустые ворота.

Вторая подряд победа Перейры в его втором матче во главе "Вулверхэмптона". Что самое главное - команда покидает зону вылета. А вот у "красных дьяволов" дела никак не улучшаются. Команда уже пропустила 19 голов в 10-ти играх под руководством Аморима. Теперь их позиция в АПЛ - 14-е место.