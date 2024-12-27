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Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли ждать Ярмолюка в старте?
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк только начал выходить в стартовом составе относительно регулярно, как Томас Франк начал снова делать ротацию и оставлять украинца на скамье для запасных. Интересно, какое решение примет главный тренер в этот раз.
Возможно, в матче против такого сильного атакующего соперника качества Егора очень пригодились бы. Увидим.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.
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Английская Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря. 21:30. Брайтон. "Амекс"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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