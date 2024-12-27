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Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Стоит ли ждать Ярмолюка в старте?

Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Егор Ярмолюк только начал выходить в стартовом составе относительно регулярно, как Томас Франк начал снова делать ротацию и оставлять украинца на скамье для запасных. Интересно, какое решение примет главный тренер в этот раз.

Возможно, в матче против такого сильного атакующего соперника качества Егора очень пригодились бы. Увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. 21:30. Брайтон. "Амекс"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Брайтон" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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