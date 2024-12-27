Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Егор Ярмолюк только начал выходить в стартовом составе относительно регулярно, как Томас Франк начал снова делать ротацию и оставлять украинца на скамье для запасных. Интересно, какое решение примет главный тренер в этот раз.

Возможно, в матче против такого сильного атакующего соперника качества Егора очень пригодились бы. Увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.68 4.35 4.70 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. 21:30. Брайтон. "Амекс"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.