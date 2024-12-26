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Арсенал – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Киран Маккенна отчаянно ищет победу

Арсенал – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, матчи против "Арсенала" ни для кого не могут считаться обязательными для победы. Соперник очень именит и невероятно мотивирован. Однако как же "Ипсвичу" нужны свои набранные баллы, чтобы выжить в Премьер-лиге.

Киран Маккенна постарается что-то придумать, но есть ли у него достаточно ресурсов, чтобы как-то противостоять "канонирам"? Кажется, что нет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ипсвич"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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