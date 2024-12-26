Арсенал – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, матчи против "Арсенала" ни для кого не могут считаться обязательными для победы. Соперник очень именит и невероятно мотивирован. Однако как же "Ипсвичу" нужны свои набранные баллы, чтобы выжить в Премьер-лиге.

Киран Маккенна постарается что-то придумать, но есть ли у него достаточно ресурсов, чтобы как-то противостоять "канонирам"? Кажется, что нет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

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1.14 8.80 21.00 Узнать больше

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