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Впервые с 2003 года. Тоттенхэм проиграл свой матч в Boxing Day
И такое случается
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" проиграл свой матч в Boxing Day впервые с 2003 года.
Встреча с "Ноттингем Форест" (0:1) стала первым проигранным матчем впервые за 21 год. Тогда "Тоттенхэм" уступил "Портсмуту" со счётом 0:2. Дублем оформился Патрик Бергер
В конце сезона команды набрали одинаковое количество баллов. "Тоттенхэм" занял 14-е место в турнирной таблице.
"Тоттенхэм" прервал 16-матчевую беспроигрышную серию 26 декабря.
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Напомним, что "Тоттенхэм" уступил "Ноттингем Форест" со счётом 0:1. Единственный гол забил Эланга на 28-й минуте.
"Тоттенхэм" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла, "Ноттингем" - третьи с 34-ма баллами.
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