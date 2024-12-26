  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые с 2003 года. Тоттенхэм проиграл свой матч в Boxing Day
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с 2003 года. Тоттенхэм проиграл свой матч в Boxing Day

Англия

И такое случается

Впервые с 2003 года. Тоттенхэм проиграл свой матч в Boxing Day

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" проиграл свой матч в Boxing Day впервые с 2003 года.

Встреча с "Ноттингем Форест" (0:1) стала первым проигранным матчем впервые за 21 год. Тогда "Тоттенхэм" уступил "Портсмуту" со счётом 0:2. Дублем оформился Патрик Бергер

В конце сезона команды набрали одинаковое количество баллов. "Тоттенхэм" занял 14-е место в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" прервал 16-матчевую беспроигрышную серию 26 декабря.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Тоттенхэм" уступил "Ноттингем Форест" со счётом 0:1. Единственный гол забил Эланга на 28-й минуте.

"Тоттенхэм" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла, "Ноттингем" - третьи с 34-ма баллами.

По теме
yellow-arrow
Гол сухим листом. Манчестер Юнайтед пропустил, Онана не знал, как реагировать. Видео гола
yellow-arrow
"Это ленивый пенальти". Имеет ли Дайч претензии к Миколенко?
yellow-arrow
Лидер против новичка. Ливерпуль - Лестер. Текстовая трансляция матча АПЛ
Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости