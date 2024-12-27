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Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета возвращается на второе место?
Getty Images / Global Images Ukraine
После вчерашнего поражения "Челси" команда Александра Зинченко имеет шанс ворваться в топ-2 и наконец-то по-настоящему навязывать борьбу идущему на вершине "Ливерпулю".
Для этого нужно обыграть одного из аутсайдеров Премьер-лиги и, кажется, что проблем у "канониров" возникнуть не должно.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.
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Английская Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря. 22:15. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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