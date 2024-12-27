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Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета возвращается на второе место?

Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После вчерашнего поражения "Челси" команда Александра Зинченко имеет шанс ворваться в топ-2 и наконец-то по-настоящему навязывать борьбу идущему на вершине "Ливерпулю".

Для этого нужно обыграть одного из аутсайдеров Премьер-лиги и, кажется, что проблем у "канониров" возникнуть не должно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 27 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. 22:15. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Ипсвич Таун смотреть футбол онлайн Киран Маккенна
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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