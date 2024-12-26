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Гол сухим листом. Манчестер Юнайтед пропустил, Онана не знал, как реагировать. Видео гола

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Гол сухим листом. Манчестер Юнайтед пропустил, Онана не знал, как реагировать. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" пропустил гол в матче с "Вулверхэмптоном".

Хозяева получили право на угловой, к флажку подбежал Матеус Кунья. Подача и мяч "сухим листом" залетает в ворота "Манчестер Юнайтед".

Игроки "Вулверхэмптона" побежали праздновать к угловому флажку. Голкипер "Манчестер Юнайтед" не знал, как реагировать, что-то говорил арбитру и поднимал ладони.

Видео гола:

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Сейчас "Вулверхэмптон" выигрывает "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0. Гости также играют в меньшинстве. На 47-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник Бруно Фернандеш.

Более того, "Вулверхэмптон" и ранее во втором тайме забивал, но гол отменили из-за положения вне игры.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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