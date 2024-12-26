Клуб Забарного продлил беспроигрышную серию. Борнмут - Кристал Пэлас 0:0. Обзор матча

В ожесточенном противостоянии 18-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" и "Кристал Пэлас" не смогли определить победителя, разойдясь миром со счетом 0:0.

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Этот матч стал особенным для украинского центрального защитника Ильи Забарного, который сыграл 60-й поединок в АПЛ.

Смотрите обзор матча 18-го тура АПЛ

Борнмут. "Vitality Stadium"

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 0:0