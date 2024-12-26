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Матч Ливерпуля состоится. Мерсисайдцы прибыли на стадион. Видео
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: twitter.com/LFC
Матч "Ливерпуль – Лестер" состоится по графику.
"Ливерпуль" показал видео прибытия команды на стадион.
Checking in at Anfield ????@Expedia | #Ad pic.twitter.com/WrU1YaPSO8— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2024
Также "Ливерпуль" и "Лестер" объявили свои стартовые составы.
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How we line up to face Leicester City ???????? #LIVLEI— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2024
Our Anfield XI ????️#LIVLEI pic.twitter.com/FDDa4VcMVK— Leicester City (@LCFC) December 26, 2024
Ранее была информация, что из-за тумана матч между "Ливерпулем" и "Лестером" могут перенести. Матч второй лиги Англии, который был запланирован в Ливерпуле, перенесли из-за погоды.
К слову, у "Ливерпуля" уже есть один перенесённый матч – против "Эвертона", который не состоялся в назначенную дату из-за шторма.
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До поединка "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Лестер" - 18-й с 14-ю очками.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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