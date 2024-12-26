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Матч Ливерпуля состоится. Мерсисайдцы прибыли на стадион. Видео

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Матч Ливерпуля состоится. Мерсисайдцы прибыли на стадион. Видео

Фото: twitter.com/LFC

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Ливерпуль – Лестер" состоится по графику.

"Ливерпуль" показал видео прибытия команды на стадион.

Также "Ливерпуль" и "Лестер" объявили свои стартовые составы.

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Ранее была информация, что из-за тумана матч между "Ливерпулем" и "Лестером" могут перенести. Матч второй лиги Англии, который был запланирован в Ливерпуле, перенесли из-за погоды.

К слову, у "Ливерпуля" уже есть один перенесённый матч – против "Эвертона", который не состоялся в назначенную дату из-за шторма.

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До поединка "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Лестер" - 18-й с 14-ю очками.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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