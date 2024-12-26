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Ноттингем поднялся на третье место в АПЛ. Форест - Тоттенхэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия

Минимальная победа хозяев

Ноттингем поднялся на третье место в АПЛ. Форест - Тоттенхэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0.

Эта победа позволила "Форесту" подняться в турнирной таблице АПЛ на третье место. Теперь у подопечных Нуну Эшпириту Санту 34 очка.

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Смотрите обзор матча 18-го тура АПЛ
Вест-Бриджфорд. "Сити Граунд"
"Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" - 1:0
Гол: Эланга 28'

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