Тренер Манчестер Юнайтед - о поражении против Вулвз: Я думаю, что мы были близки к чему-то

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды от "Вулверхэмптона" (2:0) в матче Премьер-лиги.

"Конечно, когда ты проигрываешь, когда мы не выигрываем, это шаг назад. Было очень тяжело с удалением. Похожий гол был в матче с "Тоттенхэмом". Тогда мы старались.

Я думаю, что мы были близки к чему-то, но потом "волки" забили второй гол. Затем, в конце, мы попробовали все", - сказал специалист.