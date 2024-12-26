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Тренер Манчестер Юнайтед - о поражении против Вулвз: Я думаю, что мы были близки к чему-то

Англия
Обновлено

Специалист прокомментировал матч 18 тура АПЛ

Тренер Манчестер Юнайтед - о поражении против Вулвз: Я думаю, что мы были близки к чему-то

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды от "Вулверхэмптона" (2:0) в матче Премьер-лиги.

"Конечно, когда ты проигрываешь, когда мы не выигрываем, это шаг назад. Было очень тяжело с удалением. Похожий гол был в матче с "Тоттенхэмом". Тогда мы старались.

Я думаю, что мы были близки к чему-то, но потом "волки" забили второй гол. Затем, в конце, мы попробовали все", - сказал специалист.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" теперь занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 22 очка.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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