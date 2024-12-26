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Тренер Манчестер Юнайтед - о поражении против Вулвз: Я думаю, что мы были близки к чему-то
Специалист прокомментировал матч 18 тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды от "Вулверхэмптона" (2:0) в матче Премьер-лиги.
"Конечно, когда ты проигрываешь, когда мы не выигрываем, это шаг назад. Было очень тяжело с удалением. Похожий гол был в матче с "Тоттенхэмом". Тогда мы старались.
Я думаю, что мы были близки к чему-то, но потом "волки" забили второй гол. Затем, в конце, мы попробовали все", - сказал специалист.
Добавим, что "Манчестер Юнайтед" теперь занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 22 очка.
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