Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Вулвз - о победе над МЮ: Очень рад порадовать болельщиков
Тренер волков поделился своими эмоциями после победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Вулверхэмптона" Витор Перейра доволен результатами команды после победой над "Манчестер Юнайтед" в рамках 18-го тура Премьер-лиги.
"Очень рад порадовать болельщиков и увидеть настоящий дух этой команды.
Уверенность. Уверенный в себе человек может сделать много хороших вещей. Если вы не уверены в себе, это будет проблемой, потому что вы не сможете выразить силу, которую вы имеете внутри. В этот момент, я думаю, команда счастлива. Энергия - это положительная энергия. В тактических ситуациях мы немного продвинулись вперед. Я думаю, что команда показала это. Игроки, они имеют качество", - сказал Витор.
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что Франция через закрытые каналы предлагала РФ диалог о войне за спиной Украины
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд