Менеджер Вулвз - о победе над МЮ: Очень рад порадовать болельщиков

Наставник "Вулверхэмптона" Витор Перейра доволен результатами команды после победой над "Манчестер Юнайтед" в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

"Очень рад порадовать болельщиков и увидеть настоящий дух этой команды.

Уверенность. Уверенный в себе человек может сделать много хороших вещей. Если вы не уверены в себе, это будет проблемой, потому что вы не сможете выразить силу, которую вы имеете внутри. В этот момент, я думаю, команда счастлива. Энергия - это положительная энергия. В тактических ситуациях мы немного продвинулись вперед. Я думаю, что команда показала это. Игроки, они имеют качество", - сказал Витор.