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Наставник Манчестер Юнайтед высказался о красной карточке Фернандеша в матче против Вулверхэмптона

Англия

Очень тяжело выигрывать матчи в этой лиге с 11-ю игроками (с)

Наставник Манчестер Юнайтед высказался о красной карточке Фернандеша в матче против Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал красную карточку Бруну Фернандеша в матче против "Вулверхэмптона".

"Очень трудно выигрывать матчи в этой лиге с 11-ю игроками. С 10 игроками это еще сложнее. Мы должны сосредоточиться на этом.

Мы должны улучшить взаимосвязи, но у нас есть некоторые моменты. Нам не хватает немного агрессии, но мы не тренируемся. Мы просто играем и пытаемся найти лучший способ выигрывать игры и все. Я думаю, что мы всегда контролировали игру, не всегда доминировали, но контролировали некоторые вещи, некоторые моменты. Проводы были очень тяжелыми для нас".

Напомним, что сегодня, 26 декабря, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:0.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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