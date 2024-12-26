Наставник Манчестер Юнайтед высказался о красной карточке Фернандеша в матче против Вулверхэмптона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал красную карточку Бруну Фернандеша в матче против "Вулверхэмптона".

"Очень трудно выигрывать матчи в этой лиге с 11-ю игроками. С 10 игроками это еще сложнее. Мы должны сосредоточиться на этом.

Мы должны улучшить взаимосвязи, но у нас есть некоторые моменты. Нам не хватает немного агрессии, но мы не тренируемся. Мы просто играем и пытаемся найти лучший способ выигрывать игры и все. Я думаю, что мы всегда контролировали игру, не всегда доминировали, но контролировали некоторые вещи, некоторые моменты. Проводы были очень тяжелыми для нас".