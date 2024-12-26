Повторил антирекорд. Капитан Манчестер Юнайтед отметился неприятным достижением

Капитан "Манчестер Юнайтед" отметился неприятным достижением в клубе.

Бруну Фернандеш стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", удаленным с поля три раза за сезон во всех соревнованиях после Неманьи Видича в сезоне 2008–09. У сербского защитника было тоже три удаления.

Португальский полузащитник получил вторую жёлтую карточку в матче Лиги Европы против "Порту" на 81-й минуте. Также второе предупреждение Фернандеш увидел в матче против "Вулверхэмптона" и на 47-й минуте покинул поле.

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Прямую красную карточку полузащитник получил в матче против "Тоттенхэма" на 42-й минуте.

В этом сезоне Бруно Фернандеш сыграл в 27-ми матчах во всех турнирах и отметился шестью голами и 10 голевыми передачами.