АПЛ. Ливерпуль – Лестер 3:1. Ожидаемая победа под туманом Мерсисайда

Последний матч нынешнего Boxing Day проходил на "Энфилде", где лидер чемпионата принимал у себя дома одного из главных аутсайдеров этого сезона, поэтому ту все было максимально прогнозируемо еще накануне. Тем не менее, "Лестер" нашел чем удивить, по крайней мере в начале.

В стартовом составе команды Руда ван Нистелроя не нашлось места для Джейми Варди и голкипера Уорда, оба получили повреждения и не были готовы выходить на поле. Зато в АПЛ дебютировал Столарчик, который уже очень давно ждал подобной возможности. А в составе мерсисайдцев неожиданно не было Луиса Диаса, однако в прессе есть информация, что он отсутствует из-за того, что находится с отцом, у которого сейчас ухудшилось здоровье и он госпитализирован. Будем надеяться, что с отцом футболиста все будет хорошо, а пока о самом матче.

Начало матча стало удивлением. Ну как, сначала все было классически, острая атака от хозяев поля и сейв Столарчика после удара Салаха, но первая же ответная атака привела к голу. Высокая линия обороны "Ливерпуля" сыграла им в минус, ведь большое пространство имел перед собой Мавидиди, который получил передачу, протащил круглого на фланг и оттуда сделал пас в штрафную, где Робертсон проиграл борьбу Айю и позволил тому пробить по воротам с разворота. Рикошет от ван Дейка помог круглому найти сетку ворот и это 0:1.

Не сказать, что реакция от хозяев "Энфилда" была мгновенной или молниеносной, но они просто спокойно продолжили играть в свою игру и создавать моменты в попытках сравнять счет. Очень остро пробивал Дарвин Нуньес, был момент у Слаха и Джонса. Не залетало. Лишь под конец тайма Мохамед получил немного пространства и пробил в дальний угол ворот, попав в перекладину ворот. И когда "лисы" уже готовились идти на перерыв в статусе команды, ведущей в счете, на сцену вышел гениальный Коди Гакпо, который очень классный ударом в дальний угол без шансов для голкипера сравнял счет 1:1.

Во второй половине команда Вин Нистелроя просела еще больше, а "Ливерпуль" только наращивал темп и давление. В связи с этим гости упустили классную комбинацию между Салахом, Мак Аллистером и Джонсом. Красивый розыгрыш в штрафной площадке и Джонс спокойно завершил четкую передачу от Алексиса. И "Ливерпуль" впереди, что логично, учитывая ход событий. О легком испуге от пропущенного гола в начале матча уже все забыли.

Далее команда Слота оформила еще один гол и, как показалось, закрыла полностью этот матч, однако после просмотра ВАР все было отменено. И именно это оставляло интригу в этом матче. И нет, "лисы" не то, чтобы атаковали и действительно могли сравнять, но когда разница в счете в 1 гол, то всегда внезапно может произойти что угодно. Но случился гол Салаха под конец встречи. Спокойно проход с фланга и удар в дальний угол ворот Столарчика, 3:1 и матч завершен.

14-я победа "Ливерпуля" в этом сезоне АПЛ, 42 очка и первое место в таблице. Это при том, что они имеют еще матч в запасе. Невероятная форма невероятной команды. "Лестер" все же остается в зоне вылета.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Ливерпуль" — "Лестер" 3:1

Голы: Гакпо (45+1), Джонс (49), Салах (82) — Айю (6)

*На 68-й минуте гол Коди Гакпо был отменен из-за офсайда

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) — Гравенберх (Эндо, 86), Мак Аллистер (Эллиотт, 90+2) — Салах, Джонс (Собослай, 77), Гакпо — Нуньес (Жота, 78)

"Лестер": Столарчик — Джастин, Коуди (Околи, 90+5), Вестергор, Кристиансен — Уинкс (Скипп, 65), Сумаре — Айю, Эль-Каннус (Буонанотте, 65), Мавидиди (Де Кордова-Рид, 87) — Дака

Предупреждения: Гомез (37), Робертсон (58), Собослай (80) — Айю (43), Вестергор (58)