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Гвардиола - о нереализованном пенальти Холанда: Когда такое случается, это нормально

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Специалист высказался об игре Холанда

Гвардиола - о нереализованном пенальти Холанда: Когда такое случается, это нормально

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", прокомментировал нереализованный пенальти Эрлинга Холанда в матче против "Эвертона".

"Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо", - сказал Пеп.

Напомним, что в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1).

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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