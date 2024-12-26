Гвардиола - о нереализованном пенальти Холанда: Когда такое случается, это нормально

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", прокомментировал нереализованный пенальти Эрлинга Холанда в матче против "Эвертона".

"Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо", - сказал Пеп.