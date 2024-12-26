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Гвардиола - о нереализованном пенальти Холанда: Когда такое случается, это нормально
Специалист высказался об игре Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", прокомментировал нереализованный пенальти Эрлинга Холанда в матче против "Эвертона".
"Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо", - сказал Пеп.
Напомним, что в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1).
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