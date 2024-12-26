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Полузащитник Ливерпуля пропустит матчи до конца года

Англия

Ему очень обидно, как и Слоту

Полузащитник Ливерпуля пропустит матчи до конца года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" пропустит матчи до конца года.

Доминик Собослаи в матче против "Лестера" получил пятую жёлтую карточку в Премьер-Лиге.

На 80-й минуте венгерский полузащитник грубо сыграл, за что его арбитр "наградил" жёлтой карточкой. Интересно, что Собослаи получил предупреждение спустя 3 минуты после выхода на поле.

Таким образом, 2024 год для Собослаи закончен. Он пропустит последний матч против "Вест Хэма" и сможет сыграть 5 января 2025 года против "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что ранее дисквалификацию отбывал другой полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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