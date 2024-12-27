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Челси впервые за 23 года проиграли матч ведя в счёте до 82-й минуты
Тоже против лондонской команды
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" впервые за 23 года проиграли матч ведя в счёте.
В октябре 1999 года "Челси" в матче против "Арсенала" вёл в счёте 2:0. Благодаря хет-трику Кана "Арсенал" выиграл этот матч.
"Челси" забили на 38-й и 52-й минуте. "Арсенал" забил первый гол на 75-й минуте, сравнял счёт на 83-й минуте и вышел вперёд на 90-й минуте.
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"Челси" 26 декабря проиграли "Фулхэму". Хозяев вывел вперёд Палмер на 16-й минуте. За гостей забивали Харри Уилсон на 82-й минуте и Родриго Муниз на 90+9 минуте.
Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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