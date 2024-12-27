Анже Постекоглу после матча с Ноттингемом: Мы не достигли цели

Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу подытожил матч с "Ноттингемом".

По словам австралийского тренера, результат разочаровывает и в игре было мало возможностей.

"Это, конечно, разочаровывает — поражение, напряжённая игра, это никогда не было игрой, в которой было бы слишком много шансов. Я всё равно думал, что у нас было достаточно времени, чтобы что-то извлечь из игры, но это всегда была напряжённая игра

Мы пропустили досадный гол, но, кроме этого, ребята усердно работали, и мы старались создавать как можно больше возможностей, учитывая то, как играет "Форест", но мы просто не могли их обыграть.

Это, как я уже сказал, своего рода состояние игры. Я знал, что, если они забьют гол, нам будет ещё сложнее найти пространство за их спинами. В этой игре никогда не было много возможностей.

Тем не менее я всё равно считаю, что мы создали несколько хороших моментов, но не смогли ими воспользоваться. Вратарь сделал пару хороших сейвов, чтобы удержать их в игре. Нам просто нужна была цель, чтобы прорваться, но мы её не достигли", - сказал Постекоглу.