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Анже Постекоглу после матча с Ноттингемом: Мы не достигли цели
Тренер Тоттенхэма подвёл итоги матча с Ноттингем Форест
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу подытожил матч с "Ноттингемом".
По словам австралийского тренера, результат разочаровывает и в игре было мало возможностей.
"Это, конечно, разочаровывает — поражение, напряжённая игра, это никогда не было игрой, в которой было бы слишком много шансов. Я всё равно думал, что у нас было достаточно времени, чтобы что-то извлечь из игры, но это всегда была напряжённая игра
Мы пропустили досадный гол, но, кроме этого, ребята усердно работали, и мы старались создавать как можно больше возможностей, учитывая то, как играет "Форест", но мы просто не могли их обыграть.
Это, как я уже сказал, своего рода состояние игры.
Я знал, что, если они забьют гол, нам будет ещё сложнее найти пространство за их спинами. В этой игре никогда не было много возможностей.
Тем не менее я всё равно считаю, что мы создали несколько хороших моментов, но не смогли ими воспользоваться. Вратарь сделал пару хороших сейвов, чтобы удержать их в игре. Нам просто нужна была цель, чтобы прорваться, но мы её не достигли", - сказал Постекоглу.
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"Тоттенхэм" проиграл матч с "Ноттингем Форест" (0:1). Лондонский клуб в турнирной таблице занимает 11-е место с 23-мя очками.
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