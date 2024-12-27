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Арне Слот стал четвёртым тренером, который возглавил Премьер-Лигу на Рождество в своём первом сезоне

Англия

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Арне Слот стал четвёртым тренером, который возглавил Премьер-Лигу на Рождество в своём первом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот стал четвёртым тренером, который возглавил Премьер-Лигу на Рождество в своём первом сезоне.

Нидерландский тренер присоединился к Жозе Моуриньо (2004/05), Карло Анчелотти (2009/10) и Антонио Конте (2016/17). Все три тренера выигрывали Премьер-Лигу в том сезоне.

К Рождеству "Ливерпуль" набрал 39 баллов и опережал лондонский "Челси" на 4 очка.

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Сейчас "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице. У "мерсисайдцев" набрано 42 очка с игрой в запасе. Отрыв от "Челси" увеличился до 7 баллов.

Напомним, что "Ливерпуль" победил "Лестер" со счётом 3:1. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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