Ответил семью словами. Арне Слота в очередной раз спросили о контрактах троих игроков

Тренера "Ливерпуля" Арне Слота на пресс-конференции после матча с "Лестером" (3:1) в очередной раз спросили о контрактах троих игроков английского клуба.

Нидерландский специалист ответил семью словами.

"Это вопрос к игрокам и спортивному директору Ричарду Хьюзу. Не мне говорить об этих ситуациях публично. Но очевидно, что Мо снова хорошо сыграл, Вирджил сыграл очень хорошо, Трент по большей части был действительно хорош, за одним-двумя исключениями, особенно во второй половине, очень хорош. Об этом мы можем говорить, но не о контрактах", - заявил Слот.

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Летом 2025 года контракты с "Ливерпулем" заканчиваются у защитников Трента Александера-Арнольда, Вирджила Ван Дейка, а также у нападающего Мохамеда Салаха.