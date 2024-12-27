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Удаление подкосило львов. Ньюкасл - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Энтони Тейлор был беспощаден

Удаление подкосило львов. Ньюкасл - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" нанес крупное поражение "Астон Вилле" в домашнем поединке в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл счет в игре Энтони Гордон, через полчаса красную карточку перед собой увидел форвард "львов" Джон Дуран, и во втором тайме "сороки" отличились голами Александера Исака и Жоэлинтона.

В турнирной таблице чемпионата "Ньюкасл" теперь 5-й (29 очков), "Астон Вилла" - 9-я (28 баллов).

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АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" – "Астон Вилла" 3:0

Голы: Гордон (2), Исак (59), Жоэлинтон (90+2)

Удаление: Дуран (32)

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