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Удаление подкосило львов. Ньюкасл - Астон Вилла 3:0. Видео голов и обзор матча
Энтони Тейлор был беспощаден
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" нанес крупное поражение "Астон Вилле" в домашнем поединке в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
Открыл счет в игре Энтони Гордон, через полчаса красную карточку перед собой увидел форвард "львов" Джон Дуран, и во втором тайме "сороки" отличились голами Александера Исака и Жоэлинтона.
В турнирной таблице чемпионата "Ньюкасл" теперь 5-й (29 очков), "Астон Вилла" - 9-я (28 баллов).
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АПЛ, 18-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл" – "Астон Вилла" 3:0
Голы: Гордон (2), Исак (59), Жоэлинтон (90+2)
Удаление: Дуран (32)
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