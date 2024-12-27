Тренер Ноттингема подчеркивает, что для них не имеет значения какое место в турнирной таблице они занимают в Премьер-лиге

Вчера "Ноттингем" в очередной раз приятно удивил своих фанатов, минимально обыграв дома "Тоттенхэм" (1:0). После матча тренер "лесников" Нуну Эшпириту Санту сказал, что его команда полна веры, но остается типично прагматичной.

"Таблица ничего не значит, для нас важно то, что мы почувствовали сегодня, как поет "Сити Граунд", вот что для нас является прекрасным. Вера здесь есть, но вера не скрывает реальность. Реальность говорит, что мы еще ничего не достигли и у нас есть два дня, чтобы восстановиться и отдохнуть, чтобы соревноваться с "Эвертоном", это реальность. Мы верим, что можем конкурировать, пока все понимают, что каждый игрок в команде имеет огромное значение для нас, особенно в таком графике, который мы имеем", - цитирует Санту Independent.

Отметим, что сейчас "Ноттингем" с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Следующую игру "лесники" сыграют 29 декабря на выезде против "Эвертона".