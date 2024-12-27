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Вопреки травмам. Саутгемптон - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия

Важные три очка

Вопреки травмам. Саутгемптон - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" минимально одолел на выезде "Саутгемптон" в 18-м туре английской Премьер-лиги.

Единственным голом в поединке отметился Джеррод Боуэн.

Стоит отметить, что в первом тайме "молотобойцы" из-за травм потеряли Макса Килмана и Лукаша Фабианского.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 0:1

Гол: Боуэн (59)

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