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Вопреки травмам. Саутгемптон - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча
Важные три очка
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"Вест Хэм" минимально одолел на выезде "Саутгемптон" в 18-м туре английской Премьер-лиги.
Единственным голом в поединке отметился Джеррод Боуэн.
Стоит отметить, что в первом тайме "молотобойцы" из-за травм потеряли Макса Килмана и Лукаша Фабианского.
АПЛ, 18-й тур
Стадион: "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)
"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 0:1
Гол: Боуэн (59)
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