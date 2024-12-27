Тренер Ньюкасла об удалении игрока Астон Виллы: Я подумал, что это, возможно, было жестко, это было мое внутреннее ощущение

Вчера "Ньюкасл" дома победил "Астон Виллу" со счетом 3:0. Бирмингемцы большую часть матча провели в меньшинстве, поскольку Джон Дуран получил красную карточку за грубый фол против Фабиана Шера. После поединка тренер "сорок" Эдди Гау похвалил своих подопечных за получение важных трех очков для команды, а также подчеркнул, что удаление игрока "Астон Виллы" существенно повлияло на результат окончательный исход игры.

"Я люблю Александра Исака, он обладает невероятными качествами. У него правильный возраст, правильный спортивный профиль, я подписал его и люблю его. Я бы не променял его ни на кого. Сегодня вечером я вернусь и посмотрю игру еще раз и посмотрю, где мы можем улучшиться. В понедельник мы поедем в "МЮ" с настоящим качеством и уверенностью. Да, было 11 против 10, но игра никогда не заканчивалась при счете 1:0, и мы показали хорошие характеристики, мы адаптировались с мячом и очень хорошо управляли ситуацией. Я очень доволен победой. Мы никогда не чувствовали себя комфортно до второго гола, и я должен похвалить игроков и то, как хорошо они играют, это хороший набор результатов и выступлений. Мы выглядели так, будто могли забить в любой момент, к игрокам атаки вернулась уверенность, что очень приятно видеть, и мы находимся на хорошем счете. Я подумал, что это [удаление Дурана], возможно, было жестко, это было мое внутреннее ощущение. Я был немного удивлен красной карточкой", - цитирует Гау beIN Sports.

Отметим, что "Ньюкасл" после 18-го тура находится на 5-й позиции, имея в своем активе 29 очков.