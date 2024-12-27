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Эмери раскритиковал решение арбитра об удалении Джона Дурана в матче против Ньюкасла

Англия

Больше половины игры бирмингемцы играли в меньшинстве

Эмери раскритиковал решение арбитра об удалении Джона Дурана в матче против Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Астон Вилла" на выезде уступила "Ньюкаслу" со счетом 0:3. Во время матча главный арбитр Энтони Тейлор показал красную карточку Джону Дурану за грубый фол на Фабиани Шери. Тренер бирмингемцев Унаи Эмери не остался в стороне от этого эпизода, раскритиковав действия английского рефери.

"Мы начали первые 30 минут, пропустив один гол. Мы совершили ошибку, пропустив его. И, конечно, здесь, начать проигрывать тяжело, но мы отреагировали очень хорошо. Первые 30 минут мы более-менее чувствовали себя комфортно и чувствовали уверенность, чтобы продолжать играть по своему плану и пытаться что-то добыть. После красной карточки, конечно, было сложнее. Возможно, это несправедливое решение. Возможно, это красная карточка, возможно, нет, но у нас есть VAR, чтобы попытаться подождать с решением. Единственный человек, который может подождать - это арбитр, и он решил, что это красная карточка", - заявил Унаи Эмери.

Отметим, что "Астон Вилла" находится на 9-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Следующий матч бирмингемцы сыграют 30 декабря дома против "Брайтона".

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
Астон Вілла
Опубликовал: Александр Гресь
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