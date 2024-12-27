Аморим сейчас не думает о том, чтобы в конце сезона с МЮ попасть в зону еврокубков

Вчера "МЮ" потерпел очередную неудачу, уступив на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 2:0. Пятое место вполне может попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне, а "красные дьяволы" лишь на семь очков отстают от "Ньюкасла", который сейчас занимает эту позицию.Когда Аморима спросили, может ли "МЮ" думать о еврокубках в конце сезона, португалец быстро отреагировал на это.

"Нет, нет, нет, нет, нет. Мы должны работать над многими вещами в нашем клубе, как внутри, так и за пределами поля. Я не пытаюсь понять, сколько времени это займет - просто день за днем совершенствуюсь, смотрю видео, использую каждую минуту тренировок и стараюсь добыть очки, потому что это действительно важно в данный момент. Идея требует времени. Это будет трудный момент, мы еще далеки от конца этого момента и все - мы должны продолжать и сосредоточиться на следующей игре", - цитирует слова Аморима Mirror.

Добавим, что следующий матч "МЮ" проведет 30 декабря дома против "Ньюкасла".