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Аморим сейчас не думает о том, чтобы в конце сезона с МЮ попасть в зону еврокубков

Англия

Им сначала надо исправить свою игру, потому что она у них вообще никакая

Аморим сейчас не думает о том, чтобы в конце сезона с МЮ попасть в зону еврокубков

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" потерпел очередную неудачу, уступив на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 2:0. Пятое место вполне может попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне, а "красные дьяволы" лишь на семь очков отстают от "Ньюкасла", который сейчас занимает эту позицию.Когда Аморима спросили, может ли "МЮ" думать о еврокубках в конце сезона, португалец быстро отреагировал на это.

"Нет, нет, нет, нет, нет. Мы должны работать над многими вещами в нашем клубе, как внутри, так и за пределами поля. Я не пытаюсь понять, сколько времени это займет - просто день за днем совершенствуюсь, смотрю видео, использую каждую минуту тренировок и стараюсь добыть очки, потому что это действительно важно в данный момент. Идея требует времени. Это будет трудный момент, мы еще далеки от конца этого момента и все - мы должны продолжать и сосредоточиться на следующей игре", - цитирует слова Аморима Mirror.

Добавим, что следующий матч "МЮ" проведет 30 декабря дома против "Ньюкасла".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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