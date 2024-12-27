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Слот - после 3:1 с Лестером: Была только одна минута, которой я не был доволен

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Качественный перфоманс мерсисайдцев

Слот - после 3:1 с Лестером: Была только одна минута, которой я не был доволен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий после победы над "Лестером" (3:1) в рамках английской Премьер-лиги.

"Прежде всего, важно выиграть игру. Думаю, что мы должны побеждать дома "Лестера", но у меня было такое же чувство и в отношении "Фулхэма" и "Ноттингем Форест". Так что для победы всегда нужно делать многое, особенно в АПЛ. Так было и сегодня, потому что мы проигрывали 1:0. Конечно, мы знаем о турнирной таблице, но также понимаем, сколько встреч еще предстоит сыграть.

Гол Гакпо - это был решающий момент. Я доволен игрой в первом тайме, доволен началом. Была только одна минута, которой я не был доволен, и это была минута, когда мы пропустили гол. Думаю, это единственное, что мы сделали не очень хорошо в первом тайме.

За 20 матчей до конца чемпионата ты не смотришь на таблицу. Ты знаешь, что впереди еще так много испытаний. Думаю, два месяца назад мы отставали от "Манчестер Сити" на одно очко, и посмотрите, что произошло: травмы, невезение, дисквалификации. Такое может случиться с любой командой, так что праздновать пока рано", - цитирует Слота официальный сайт "красных".

После 17 сыгранных игр "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 42 очками в активе.

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Ливерпуль Лестер Сити Арне Слот
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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