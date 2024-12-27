"Максимум возможного". Ван Нистелрой оценил выступление подопечных в игре с Ливерпулем

Наставник "Лестера" Рууд Ван Нистелрой отреагировал на поражение от "Ливерпуля" (1:3) в 18-м туре английской Премьер-лиги.

"Мы должны продолжать развиваться и создавать игровые планы для каждого соперника.

Игровой план был, игроки знали, что делать, и действовали, но сегодня был максимум возможного.

"Энфилд" - не то место, где мы обычно набираем очки, но для нашего развития мы должны это делать, ведь их нужно набирать.

Трансферное окно? Это отличная возможность, на которую стоит обратить внимание. Это инструмент, на который мы должны обратить внимание как клуб.

Шансы "Ливерпуля" на чемпионство? В АПЛ никогда не знаешь, и многое уже случалось, но, глядя на эту команду, на ее стабильность и глубину состава, у нее есть отличный шанс", - сказал ван Нистелрой в интервью Amazon Prime Video.