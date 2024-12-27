  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах установил очередное уникальное достижение в истории АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах установил очередное уникальное достижение в истории АПЛ

Англия

Лидер красных не перестает поражать своей результативностью

Салах установил очередное уникальное достижение в истории АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным уникальным достижением в истории АПЛ, в третий раз повторив серию из 10-ти матчей в чемпионате Англии, в которых ему удалось отметиться голевым действием.

  • 15 поединков в период с августа по декабрь 2021 года
  • 12 матчей в период с апреля по сентябрь 2023 года
  • 10 игр длится серия на данный момент

32-летний египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который забивал или отдавал ассист в десяти и более матчах подряд, сделав это в третий раз. Ни один другой футболист не делал этого больше одного раза.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего на счету Мохамеда Салаха 16 голов и 11 ассистов в 17 матчах за "Ливерпуль" в этом сезоне чемпионата Англии. Он является единоличным лидером АПЛ в гонке за "Золотую бутсу" и награду лучшему плеймейкеру.

По теме
yellow-arrow
"Максимум возможного". Ван Нистелрой оценил выступление подопечных в игре с Ливерпулем
yellow-arrow
Слот - после 3:1 с Лестером: Была только одна минута, которой я не был доволен
yellow-arrow
Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости