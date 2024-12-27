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Салах установил очередное уникальное достижение в истории АПЛ
Лидер красных не перестает поражать своей результативностью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным уникальным достижением в истории АПЛ, в третий раз повторив серию из 10-ти матчей в чемпионате Англии, в которых ему удалось отметиться голевым действием.
- 15 поединков в период с августа по декабрь 2021 года
- 12 матчей в период с апреля по сентябрь 2023 года
- 10 игр длится серия на данный момент
Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score or assist in 10+ consecutive games THREE TIMES.— Squawka (@Squawka) December 26, 2024
◉ 15 games - August to December 2021
◉ 12 games - April to September 2023
◉ 10 games - Oct 2024-Present
Nobody else has done it more than once. pic.twitter.com/chSV6irTAf
32-летний египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который забивал или отдавал ассист в десяти и более матчах подряд, сделав это в третий раз. Ни один другой футболист не делал этого больше одного раза.
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Всего на счету Мохамеда Салаха 16 голов и 11 ассистов в 17 матчах за "Ливерпуль" в этом сезоне чемпионата Англии. Он является единоличным лидером АПЛ в гонке за "Золотую бутсу" и награду лучшему плеймейкеру.
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