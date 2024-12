Салах установил очередное уникальное достижение в истории АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным уникальным достижением в истории АПЛ, в третий раз повторив серию из 10-ти матчей в чемпионате Англии, в которых ему удалось отметиться голевым действием.

Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score or assist in 10+ consecutive games THREE TIMES.



◉ 15 games - August to December 2021

◉ 12 games - April to September 2023

◉ 10 games - Oct 2024-Present



